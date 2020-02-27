Турция ужесточает контроль над въездом россиян
Задержание полицией россиян в Стамбуле могло стать следствием резкого охлаждения отношений между Россией и Турцией на фоне событий в сирийском Идлибе.
Россиян Наталью Крылову и её супруга Дмитрия Кульгейко задержали в Стамбуле. Об этом они сообщили НСН.
Сейчас Крылова находится в полицейском участке рядом с аэропортом Стамбула. Она рассказала НСН по телефону, что никакие обвинения ей пока не предъявлены. Её изолировали в участке от мужа, но телефон не забрали.
В Стамбуле у супругов планировалась транзитная пересадка: они направлялись из России на Филиппины. Официально причины задержания супругам не объясняют. Россияне предположили, что причиной могла послужить информация в базе данных турецкой полиции: их уже задерживали в Стамбуле марте 2018 года.
Однако не исключено, что задержание могло стать следствием ухудшения отношения турецких правоохранителей к россиянам на фоне охлаждения отношений между Москвой и Стамбулом на фоне событий в сирийском Идлибе.
Как сообщала «Национальная служба новостей» в марте 2018 года, четверых россиян заподозрили в провозе запрещённых веществ. В дорожной сумке у Крыловой были лекарства, которые она взяла в дорогу: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке.
Крылова тогда поведала НСН, что отношение полицейских к ним изменилось после того, как о факте незаконного задержания рассказали ведущие российские СМИ. После этого делом занялись российские дипломаты, и россиян освободили.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Шнуров объяснился за удаление политических постов в Instagram
- Консульство РФ в Стамбуле спустя 4 часа отреагировало на задержание россиян
- Ростуризм рекомендовал остановить продажу туров в Италию, Иран и Корею
- Путин рассказал, почему не пользуется гаджетами
- СМИ назвали участника «Евровидения 2020» от России