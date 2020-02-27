Турция ужесточает контроль над въездом россиян

Россиян Наталью Крылову и её супруга Дмитрия Кульгейко задержали в Стамбуле. Об этом они сообщили НСН.

Сейчас Крылова находится в полицейском участке рядом с аэропортом Стамбула. Она рассказала НСН по телефону, что никакие обвинения ей пока не предъявлены. Её изолировали в участке от мужа, но телефон не забрали.

В Стамбуле у супругов планировалась транзитная пересадка: они направлялись из России на Филиппины. Официально причины задержания супругам не объясняют. Россияне предположили, что причиной могла послужить информация в базе данных турецкой полиции: их уже задерживали в Стамбуле марте 2018 года.