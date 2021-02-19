Туристический паровоз загорелся под Самарой

Туристический ретро-локомотив №Л-45-14, который работает на угле, загорелся в Чапаевске Самарской областе, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл утром 19 февраля, когда поезд находился на третьем запасном пути станции Чапаевск. По данным ведомства, пострадавших нет, на движении транспорта происшествие не повлияло. Причины возгорания и сумма ущерба и устанавливаются, проводится доследственная проверка.

Ранее в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР) ХМАО рассказали, что с 1 января в Югре было зарегистрировано 93 автомобильных пожара, сообщает Ura.ru. Основной причиной возгораний стало нарушение правил устройства и эксплуатации автомобиля.

