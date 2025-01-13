Тульские власти назвали причину пожара в здании госпиталя

Отмечается, что в здании на улице Советской на лечении находились военнослужащие срочной службы, было эвакуировано 57 человек.

«Погибших или пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

