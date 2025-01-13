Тульские власти назвали причину пожара в здании госпиталя
13 января 202517:03
Причиной пожара в здании госпиталя в Туле, по предварительным данным, является неисправность электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Отмечается, что в здании на улице Советской на лечении находились военнослужащие срочной службы, было эвакуировано 57 человек.
«Погибших или пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru