Циклон в России лишил света 183 тыс. человек, десять пострадали
Не менее десяти человек пострадали, около двухсот тысяч в 16 регионах остались без электричества в результате прохождения в России с минувшей субботы мощного циклона. Шестеро пострадавших находятся в больницах. Такие данные РИА Новости привели в экстренных службах.
Как отмечает RT, подача электроэнергии была нарушена в трёх с лишним тысячах населённых пунктов в пяти федеральных округах. Шквалисты ветер повалил 160 деревьев, сорваны части крыш нескольких десятков зданий. Кроме того, были повреждены 23 легковых автомобиля.
В Москве основной удар стихии пришёлся в ночь на понедельник, 28 октября. На завтра в столичном регионе также объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемого усиления ветра.
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