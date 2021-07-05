Цех деревообработки загорелся в Петербурге

В Курортной районе Санкт-Петербурга загорелся цех по деревообработке, сообщила пресс-служба городской МЧС.

Возгорание произошло в 9:17 по местному времени. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания.

Через полчаса после начала пожара ему присвоили второй ранг. О пострадавших не сообщается. На месте работают спасатели.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:МЧСПожарСанкт-Петербург
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