Цех деревообработки загорелся в Петербурге

Минпромторг: темпы вакцинации в РФ выросли в пять раз по сравнению с весной

Лекарства могут подорожать в этом году минимум на 8%, прогнозируют участники рынка

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 184 млн

В Сочи готовится эвакуация на случай наводнений

Американец «Челюсти» съел 76 хот-догов, установив мировой рекорд