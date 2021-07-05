Цех деревообработки загорелся в Петербурге
5 июля 202110:18
В Курортной районе Санкт-Петербурга загорелся цех по деревообработке, сообщила пресс-служба городской МЧС.
Возгорание произошло в 9:17 по местному времени. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания.
Через полчаса после начала пожара ему присвоили второй ранг. О пострадавших не сообщается. На месте работают спасатели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- Цех деревообработки загорелся в Петербурге
- ФСБ обнародовала преступления нацистов под Ростовом
- Губерниева внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
- Названы регионы с некачественной питьевой водой
- В Минздраве рассказали об обследованиях для переболевших COVID-19
- Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения
- Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с россиянами, у которых на Кубе нашли COVID-19
- Названы города с «неприемлемым канцерогенным риском» в атмосфере
- СМИ: Власти запланировали получить 400 млрд с налогов
- Россия собирается производить автомобили на водороде
4 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru