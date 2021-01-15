Труп пенсионера во дворе вывел на квартиру москвички со скелетом сына
Тело пожилого мужчины, завёрнутое в штору, обнаружили во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы на Энергетической улице. Мертвец был оставлен прямо возле подъезда. Жильцы вызвали полицию, после чего история получила продолжение.
В ходе проверки сотрудниками МВД в одной из квартир был найден ещё один труп, причём уже мумифицированный. Согласно первым прикидкам, он находился в квартире не менее 10 лет, сообщает РЕН ТВ. Следователи опросили хозяйку.
В свою очередь соседка рассказал, что умерший пенсионер был сожителем женщины, и умер от рака. 63-летняя хозяйка квартиры, не имея средств на похороны, вынесла его на улицу. Мумифицированный труп принадлежит её сыну. Женщину отправили в психиатрическую лечебницу, сообщают паблики.
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