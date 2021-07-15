Тропический ливень в Саратове повалил десятки деревьев. Видео
Сильный ливень и шквалистый ветер накрыли сегодня Саратов. В результате разгула стихии в областном центре повалены десятки деревьев, повреждены автомобили. Подтоплены отдельные участки дорог.
Как сообщили в городской администрации, официально подано 40 заявок, связанных с поваленными деревьями и сломанными ветвями. Тревожные звонки продолжают поступать на пульт дежурного, поэтому объём повреждений будет ещё уточняться.
На некоторых домах повреждена крыша, сломаны рекламные щиты, в частном секторе выбило стекло в доме. На улицах работают коммунальные службы. Саратовцы публикуют в социальных сетях видео ливня и последствия непогоды.
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