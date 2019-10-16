Троллейбус влетел в столб в Чебоксарах, около 20 пострадавших. Видео
Троллейбус попал в аварию в Чебоксарах – он врезался в мачту линии электропередачи. В результате ДТП пострадали 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Среди получивших травмы оказались семеро детей. Пострадавшие отправлены в больницу, уточняет RT.
Между тем, по данным министерства здравоохранения Чувашии, различные травмы получили 19 человек, включая шестерых детей. Для помощи пострадавшим были задействованы девять бригад скорой помощи и две бригады психологов.
Всего в момент ЧП в салоне троллейбуса ехали до 50 пассажиров. Предварительно, тяжёлых пострадавших нет. Очевидцы выкладывают в сеть место ДТП.
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