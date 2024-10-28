Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже
Рабочие упали в шахту лифта строящегося жилого дома в Воронеже, предварительно, три человека погибли. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Воронежской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе города.
«По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия», — указали в СК.
Правоохранители проводят доследственную проверку, работники регионального управления СК осматривают место трагедии и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Воронеже три человека погибли при падении строительного лифта на стройке на улице Ворошилова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru