Трое рабочих погибли при падении в шахту лифта в Воронеже

Рабочие упали в шахту лифта строящегося жилого дома в Воронеже, предварительно, три человека погибли. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Воронежской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе города.

«По предварительной информации, в результате падения трое рабочих скончались на месте происшествия», — указали в СК.

Правоохранители проводят доследственную проверку, работники регионального управления СК осматривают место трагедии и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Воронеже три человека погибли при падении строительного лифта на стройке на улице Ворошилова.

