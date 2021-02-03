Трое пожарных пропали во время пожара на складе в Красноярске

Троих пожарных не могут найти в Красноярске. Сотрудники МЧС занимались тушением крупного пожара, который возник на складе автозапчастей. Его площадь составила 3,5 тыс. кв. метров.

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«Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь», - сказал ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что пожарные не отвечают на позывные уже примерно в течение часа.

В городе горит склад автозапчастей «Автотрейд», сообщает РЕН ТВ.


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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
ТЕГИ:КрасноярскПожар
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