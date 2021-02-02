Московский областной театр юного зрителя объявил о прекращении работы из-за пожара

Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) объявил о том, что спектакли планируется играть на других площадках, сообщает пресс-служба театра.

В сообщении уточняется, что из-за пожара, который произошел в подвале театра 29 января, театр не будет работать в обычном режиме до конца февраля. Руководитель театра Нонна Гришаева рассказала, что костюмы и декорации были уничтожены огнём.

Вернуть деньги за билеты, приобретённые на сайте театра, можно будет в течение 10 дней с даты отменённого спектакля.

Ранее в четырех подмосковных театрах допустимую заполняемость зрительных залов увеличили до 50%, сообщает телеканал «360». Речь идёт о Московском Губернском театре, областном ТЮЗе, театре «Русский балет» и областном Театре кукол.

