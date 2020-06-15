Трое пострадали при взрыве на строящемся корабле в Петербурге

Взрыв газа произошёл на патрульном корабле «Иван Папанин» на заводе «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге. По данным регионального МЧС, ЧП случилось на второй палубе строящегося судна при ремонтно-строительных работах.

Обошлось без возгорания, но пострадали три человека. Двое из них госпитализированы с ожогами в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, пишет «Фонтанка».

Корабль поставлен на проветривание, работы временно прекращены. На место взрыва приехали следователь и криминалист Следственного комитета

«Иван Папанин» строится по заказу ВМФ. Это патрульный корабль, способный преодолевать лёд толщиной 1,7 метра. Его должны были передать заказчику в 2019 году, но сроки сдвинулись на 2023 год.

