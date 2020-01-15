Трое пострадали при хлопке бытового газа в Уфе
15 января 202008:09
Потолок двухэтажного жилого дома на Пекинской улице в Уфе обрушился из-за хлопка бытового газа. Пострадали три человека – двое взрослых и ребенок, они доставлены в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Башкирии.
Отмечается, что из дома самостоятельно эвакуировались около 30 человек.
На месте работают спасатели. Они разбирают конструкции.
Жители дома заявили, что в квартире, где произошел хлопок, якобы жили наркоманы, передает РИА ФАН.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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