Трое погибли в Шотландии в результате резни и ДТП
5 февраля 202115:02
Три человека погибли в городе Килмарнок в Шотландии вблизи Глазго в четверг вечером в результате трех нападений, передает ТАСС.
От ножевых ранений скончались 39-летняя и 24-летняя женщины с интервалом в 20 минут. Также погиб 40-летний мужчина в результате ДТП.
Полиция не рассматривает это происшествие как теракт, однако считает, что они связаны между собой, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru