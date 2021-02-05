Трое погибли в Шотландии в результате резни и ДТП

Три человека погибли в городе Килмарнок в Шотландии вблизи Глазго в четверг вечером в результате трех нападений, передает ТАСС.

От ножевых ранений скончались 39-летняя и 24-летняя женщины с интервалом в 20 минут. Также погиб 40-летний мужчина в результате ДТП.

Полиция не рассматривает это происшествие как теракт, однако считает, что они связаны между собой, сообщает RT.







