Трое погибли в ДТП в Челябинской области

Три человека погибли и пять пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребёнок.

ДТП произошло в ночь на 11 февраля. Как пишет Ura.ru со ссылкой на ГИБДД, по предварительной версии водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval.

