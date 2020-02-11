Трое погибли в ДТП в Челябинской области
11 февраля 202007:42
Три человека погибли и пять пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Южноуральск — Магнитогорск в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Отмечается, что среди пострадавших есть ребёнок.
ДТП произошло в ночь на 11 февраля. Как пишет Ura.ru со ссылкой на ГИБДД, по предварительной версии водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval.
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