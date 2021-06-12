Трое подростков утонули в Карелии

Трое пятнадцатилетних подростков утонули в Онежском озере в Петрозаводске. Об это сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

По факту гибели организована проверка. Отмечается, что трагедия произошла около 19 часов по московскому времени в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка. Дети были 2005 года рождения.

На место происшествия прибыл и.о. прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман. СК по республике заявил о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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