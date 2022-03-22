Трое мужчин погибли при пожаре в доме в Новом Уренгое

Пожар произошел в дачном доме в Новом Уренгое, в результате погибли трое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС в ЯНАО.

Тела погибших были обнаружены при тушении пожара.

Огонь был распространен на площади 15 кв.метров. В тушении пожара участвовали 17 человек и 4 единицы техники.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧСПожар
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