Трое мужчин погибли при пожаре в доме в Новом Уренгое
22 марта 202223:34
Пожар произошел в дачном доме в Новом Уренгое, в результате погибли трое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС в ЯНАО.
Тела погибших были обнаружены при тушении пожара.
Огонь был распространен на площади 15 кв.метров. В тушении пожара участвовали 17 человек и 4 единицы техники.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru