Трое детей погибли при обрушении перекрытий в дачном доме под Воронежем
Плита перекрытия обрушилась в недостроенном доме в селе Копанище Воронежской области, в результате инцидента погибли трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным агентства, тела погибших были обнаружены под завалами дома.
«Все мальчики в возрасте от 7 до 12 лет», — сообщил собеседник ТАСС.
Информация об обрушении в недостроенном дачном доме поступила в МЧС в 18:10. Отмечалось, что под завалом могут находиться от двух до трех детей. На месте происшествия была организована работа расчетов местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски, врачей скорой помощи.
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