Трое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел около 3 часов ночи в одном из домов по улице Олигова в селе Кантышево. Отмечается, что возгорания не произошло, пишет Ura.ru.

«Частично повреждена кровля дома, выбиты окна и двери в помещении. Пострадали четыре человека, из них трое детей», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

Пострадавших в среднем и тяжелом состоянии госпитализировали в Ингушскую республиканскую больницу в Назрани, отмечает RT.

