Трое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Инцидент произошел около 3 часов ночи в одном из домов по улице Олигова в селе Кантышево. Отмечается, что возгорания не произошло, пишет Ura.ru.
«Частично повреждена кровля дома, выбиты окна и двери в помещении. Пострадали четыре человека, из них трое детей», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.
Пострадавших в среднем и тяжелом состоянии госпитализировали в Ингушскую республиканскую больницу в Назрани, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Трое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в Ингушетии
- Минздрав опроверг слова посла ЕС о непредоставлении документов по COVID-сертификатам
- СМИ сообщили об ответных мерах России на сокращение миссии при НАТО
- В Минздраве оценили риск осложнений при вакцинации от COVID-19 беременных
- Эксперт назвал слова, которые выдают телефонных мошенников
- Строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно Москве
- Американские сенаторы приняли законопроект о временном повышении потолка госдолга
- Берлин не увидел препятствий для запуска «Северного потока - 2»
- На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел хлопок газа
- Минэкономразвития предупредило о резком росте цен на табачные изделия и бензин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru