Трое человек погибли в результате ДТП в Удмуртии

На трассе Ижевск - Сарапул в Удмуртии трое человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

Водитель машины Lada Kalina скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Ранее стало известно о гибели двое детей-пассажиров 2009 и 2014 годов рождения.

Авария произошла в 17:18 по московскому времени на 48-м километре трассы. По данным агентства, причиной ДТП мог стать обгон, в результате которого водитель Lada потерял управление автомобилем.

