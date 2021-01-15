Трое человек погибли в результате ДТП в Удмуртии
На трассе Ижевск - Сарапул в Удмуртии трое человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по республике.
Водитель машины Lada Kalina скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Ранее стало известно о гибели двое детей-пассажиров 2009 и 2014 годов рождения.
Авария произошла в 17:18 по московскому времени на 48-м километре трассы. По данным агентства, причиной ДТП мог стать обгон, в результате которого водитель Lada потерял управление автомобилем.
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