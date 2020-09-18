Три туриста потерялись на Эльбрусе

Владимир Путин оказался в числе мировых лидеров, которым присуждена Шнобелевская премия

Дмитрий Песков ничего не знает ни о самой премии, ни о том, кто ее присуждает

Лукашенко – дважды лауреат Шнобелевки

Исследования на грани абсурда могут и приносить пользу