Три туриста потерялись на Эльбрусе
18 сентября 202022:18
Спасатели МЧС ищут трех туристов, потерявшихся на горе Эльбрус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что туристы сбились с пути по дороге назад. Информация об этом поступила в МЧС вечером в пятницу. По предварительным данным, туристы могут быть в районе ледника «Когутай» на высоте 2900 метров.
Уточняется, что туристы не были зарегистрированы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
- Джонсон не исключил повторного карантина в Великобритании
- Три туриста потерялись на Эльбрусе
- РФ в сентябре возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами
- Число живущих за чертой бедности россиян во II квартале выросло на 1,3 млн
- Контрактник случайно убил сослуживца в Свердловской области
18 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru