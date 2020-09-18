Три туриста потерялись на Эльбрусе

Спасатели МЧС ищут трех туристов, потерявшихся на горе Эльбрус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что туристы сбились с пути по дороге назад. Информация об этом поступила в МЧС вечером в пятницу. По предварительным данным, туристы могут быть в районе ледника «Когутай» на высоте 2900 метров.

Уточняется, что туристы не были зарегистрированы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Эльбрус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры