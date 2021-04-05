Три свидетеля по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний

Три свидетеля, обвиняемые в даче ложных показаний по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.



Согласно Волк, следователи закончили предварительное расследование соответствующих трех уголовных дел, возбужденных статье 307 УК РФ ("Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Она добавила, что для фигурантов дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года в центре столицы. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.