Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три гражданки РФ убили надзирательницу в пакистанской тюрьме, сообщает Life.ru. Эту информацию подтвердил российский МИД.

Отмечается, что инцидент произошёл 8 октября в центральной тюрьме «Гаддани». Против женщин возбудили уголовное дело по статье преднамеренное убийство.

Добавим, женщины были задержаны ранее при незаконном пересечении ирано-пакистанской границы вместе с восьмью несовершеннолетними детьми, пишете «Свободная пресса». Россиянки намеревались примкнуть к отделению запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ «Вилаят Хорасан», проникнув через Пакистан на территорию Афганистана.

