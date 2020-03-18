Три полицейских пострадали в ДТП в Москве

Авария произошла на востоке Москвы, в результате чего пострадали три сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

По данным агентства, инцидент произошел на бульваре Маршала Рокоссовского. Предварительно, одна из двух столкнувшихся машин принадлежит ОМВД по району "Богородское".

Состояние пострадавших не уточняется. Выясняются обстоятельства и причины аварии.



