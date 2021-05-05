Украинские пограничники пострадали при перевороте катера в Одесской области
5 мая 202122:19
Три украинских пограничника пострадали в результате переворота катера в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
Инцидент произошел на озере Тудорово. Трое пограничников получили переохлаждение, еще у одного зафиксирована травма ног.
Отмечается, что в катере находилось четверо военнослужащих, в настоящее время водная полиция ведет поиски четвертого человека.
Началось досудебное расследование произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru