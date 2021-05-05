Украинские пограничники пострадали при перевороте катера в Одесской области

Три украинских пограничника пострадали в результате переворота катера в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.



Инцидент произошел на озере Тудорово. Трое пограничников получили переохлаждение, еще у одного зафиксирована травма ног.

Отмечается, что в катере находилось четверо военнослужащих, в настоящее время водная полиция ведет поиски четвертого человека.

Началось досудебное расследование произошедшего.