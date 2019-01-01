Три подростка пострадали в ДТП в Башкирии
В Бирском районе Башкирии госпитализированы подростки, получившие травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.
Уточняется, что квадроцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Подростки двигались без мотошлема. Ведется проверка по факту инцидента.
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