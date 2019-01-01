Происшествия

Три подростка пострадали в ДТП в Башкирии

18 мая09:09

В Бирском районе Башкирии госпитализированы подростки, получившие травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.

Уточняется, что квадроцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Подростки двигались без мотошлема. Ведется проверка по факту инцидента.

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ТЕГИ:ДТП

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