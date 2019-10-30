Три человека убиты, около десяти ранены при стрельбе в Калифорнии на Хеллоуин

Стрельбой с человеческими жертвами завершилась вечеринка по случаю Хеллоуина в Калифорнии. ЧП случилось в городе Лонг-Бич, передает RT. По данным пожарной службы, в результате стрельбы убиты трое мужчин, девять человек получили ранения. Все пострадавшие отправлены в больницу.

Полиция ведёт поиск преступников. Как сообщают «Известия», огонь в частном доме открыли двое молодых парней с надвинутыми на лицо капюшонами. Причём предполагаемые злоумышленники приближались к зданию незадолго до этого с вопросом, в честь чего играет громка музыка, отмечает Life.ru.

Город Лонг-Бич расположен в южной части округа Лос-Анджелес, на побережье Тихого океана.

