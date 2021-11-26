Три человека стали жертвами ДТП в Дагестане
26 ноября 202100:12
Два автомобиля столкнулись в Дагестане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла на трассе «Кавказ». По данным полиции, погибли оба водителя автомобилей - им было 25 лет и 31 год. Также погиб 19-летний пассажир одной из машин.
Столкновение произошло при выезде одного из автомобилей на полосу встречного движения. По предварительным данным, выезд совершил 25-летний водитель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru