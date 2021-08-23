Три человека стали жертвами ДТП под Саратовом
23 августа 202120:45
Три человека погибли в результате столкновений двух автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Авария произошла вечером в понедельник на трассе Саратов - Тепловка - Балтай. Столкнулись Mercedes и LADA Largus.
Три человека погибли на месте. Их личности устанавливаются. Еще трое человек - женщина-водитель Mercedes и двое детей 15 и 7 лет - госпитализированы. Их состояние не уточняется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- «Развратили всех». Мостовой о футбольных легионерах
- Три человека стали жертвами ДТП под Саратовом
- Скончался экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов
- В Пентагоне заявили, что не координируют действия в Афганистане с талибами
- В Турции заявили, что страна не сможет принять афганских беженцев
- СМИ: В Таджикистане опровергли доставку оружия в Афганистан
- Деньги на выплаты пенсионерам и военным возьмут из дополнительных доходов бюджета
- СМИ: пожар возник в аэропорту Кабула после перестрелки
- Польша построит на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки
- Учёные нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
23 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru