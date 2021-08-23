Три человека стали жертвами ДТП под Саратовом

Три человека погибли в результате столкновений двух автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Авария произошла вечером в понедельник на трассе Саратов - Тепловка - Балтай. Столкнулись Mercedes и LADA Largus.

Три человека погибли на месте. Их личности устанавливаются. Еще трое человек - женщина-водитель Mercedes и двое детей 15 и 7 лет - госпитализированы. Их состояние не уточняется.