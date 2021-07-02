Три человека пострадали в Нижнем Новгороде при взрыве газа

Три человека пострадали при взрыве газа в одном из домов Нижнего Новгорода, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о сильном хлопке газа поступило утром в 06:57. На данный момент известно, что 28 человек были эвакуированы, три человека госпитализированы.

Отмечается, что взрыв не привел к открытому возгоранию, были разрушены межэтажные перегородки и выбиты стекла.





Новость дополняется



