Три человека пострадали в ДТП с электромобилем в Калининградской области

В результате падения электромобиля с набережной на пляж в Калининградской области пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Отмечается, что пострадали только находившиеся в машине люди. В частности, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной аварии названа потеря управления водителем из-за сильного ветра.



