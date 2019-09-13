Три человека пострадали в ДТП с электромобилем в Калининградской области
13 сентября22:36
В результате падения электромобиля с набережной на пляж в Калининградской области пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Отмечается, что пострадали только находившиеся в машине люди. В частности, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Предварительной причиной аварии названа потеря управления водителем из-за сильного ветра.
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