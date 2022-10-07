Три человека пострадали при стрельбе в Канаде
7 октября 202223:12
Три человека пострадали при стрельбе в канадском Эстереле. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что среди пострадавших в том числе выходец из РФ.
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7 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru