Три человека пострадали при стрельбе в аэропорту Мехико
Стрельба произошла в аэропорту мексиканской столицы, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что один мужчина, который подозревается в стрельбе, скончался в больнице. Жизни еще двоих людей с ранениями ничего не угрожает.
По данным управления общественной безопасности Мехико, мужчина совершил нападение на двух людей в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.
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