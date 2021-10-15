Три человека пострадали при стрельбе в аэропорту Мехико

Стрельба произошла в аэропорту мексиканской столицы, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что один мужчина, который подозревается в стрельбе, скончался в больнице. Жизни еще двоих людей с ранениями ничего не угрожает.

По данным управления общественной безопасности Мехико, мужчина совершил нападение на двух людей в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

