Три человека погибли в результате урагана в Тверской области
Три человека, в том числе ребенок, погибли, восемь получили травмы в результате урагана в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок», — отметил собеседник агентства, уточнив, что по меньшей мере 90 деревьев были повалены ураганом.
Оперативные службы устраняют последствия стихии, отмечает РЕН ТВ. Губернатор области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь.
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