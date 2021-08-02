Три человека погибли в результате урагана в Тверской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли, восемь получили травмы в результате урагана в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок», — отметил собеседник агентства, уточнив, что по меньшей мере 90 деревьев были повалены ураганом.

Оперативные службы устраняют последствия стихии, отмечает РЕН ТВ. Губернатор области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь.

