Три человека погибли в ДТП в Саратовской области
7 августа 202000:23
В Саратовской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и "Lada Priora" в Краснокутском районе.
Погибли оба водителя и один пассажир. Еще один пассажир десятилетний мальчик госпитализирован.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru