Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и "Lada Priora" в Краснокутском районе.

Погибли оба водителя и один пассажир. Еще один пассажир десятилетний мальчик госпитализирован.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДТП
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