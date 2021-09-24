Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Два автомобиля столкнулись в Аксайском районе. Предварительно, причиной аварии послужил выезд на встречную полосу водителя автомобиля "Мерседес Вито». Машина столкнулась с «Лада Ларгус», после чего в них врезался ВАЗ-2111.

Все погибшие находились в машине «Лада Ларгус» - водитель и два пассажира.

