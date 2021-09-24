Три человека погибли в ДТП в Ростовской области
24 сентября 202100:20
ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.
Два автомобиля столкнулись в Аксайском районе. Предварительно, причиной аварии послужил выезд на встречную полосу водителя автомобиля "Мерседес Вито». Машина столкнулась с «Лада Ларгус», после чего в них врезался ВАЗ-2111.
Все погибшие находились в машине «Лада Ларгус» - водитель и два пассажира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru