Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

Два автомобиля столкнулись в Аксайском районе. Предварительно, причиной аварии послужил выезд на встречную полосу водителя автомобиля "Мерседес Вито». Машина столкнулась с «Лада Ларгус», после чего в них врезался ВАЗ-2111.

Все погибшие находились в машине «Лада Ларгус» - водитель и два пассажира.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ростовская ОбластьДТП
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