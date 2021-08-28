Три человека погибли в ДТП в Новосибирске
28 августа 202107:36
Три человека погибли, один пострадал в результате аварии в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло на территории Дзержинского района. Причиной аварии стал наезд на препятствие водителем автомобиля ВАЗ-2114.
Уточняется, что в результате ДТП двое мужчин возрастом около 20 лет и девушка возрастом около 17 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пассажир автомобиля доставлен в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru