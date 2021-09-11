Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

ДТП произошло в Нижегородской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.



Авария произошла на автодороге Р-158. Отмечается, что легковой автомобиль Audi врезался в грузовик Scania, после чего с ними совершил столкновение другой легковой автомобиль.

Все погибшие находились в легковых автомобилях. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.