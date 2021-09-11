Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области
11 сентября 202100:42
ДТП произошло в Нижегородской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.
Авария произошла на автодороге Р-158. Отмечается, что легковой автомобиль Audi врезался в грузовик Scania, после чего с ними совершил столкновение другой легковой автомобиль.
Все погибшие находились в легковых автомобилях. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru