Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

ДТП произошло в Нижегородской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.

Авария произошла на автодороге Р-158. Отмечается, что легковой автомобиль Audi врезался в грузовик Scania, после чего с ними совершил столкновение другой легковой автомобиль.

Все погибшие находились в легковых автомобилях. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьДТП
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