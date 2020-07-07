Три человека погибли в ДТП в Московской области
В Подмосковье произошла дорожная авария, жертвами которой стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что дорожный инцидент произошел в подмосковном округе Воскресенск на трассе А-108. Столкнулись три автомобиля.
По данным агентства, среди погибших детей нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сайт "Подмосковье сегодня" сообщал, что в регионе открылся очередной центр помощи при ДТП. В учреждениях оказывают информационно-правовую поддержку водителям, попавшим в аварию.
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