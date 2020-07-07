Три человека погибли в ДТП в Московской области

В Подмосковье произошла дорожная авария, жертвами которой стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел в подмосковном округе Воскресенск на трассе А-108. Столкнулись три автомобиля.

По данным агентства, среди погибших детей нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сайт "Подмосковье сегодня" сообщал, что в регионе открылся очередной центр помощи при ДТП. В учреждениях оказывают информационно-правовую поддержку водителям, попавшим в аварию.

