Три человека погибли в ДТП в Ингушетии

Три молодых человека погибли в результате столкновения двух автомобилей Lada Priora на автодороге Назрань - Верхние Ачалуки в Назрановском районе Ингушетии, сообщает РИА «Новости». Еще один человек - - получил травмы.

По факту ДТП проводится расследование. На месте аварии работают сотрудники ДПС, медики и спасатели.

