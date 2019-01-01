Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ингушетии

22 июля21:33

Три молодых человека погибли в результате столкновения двух автомобилей Lada Priora на автодороге Назрань - Верхние Ачалуки в Назрановском районе Ингушетии, сообщает РИА «Новости». Еще один человек - - получил травмы.

По факту ДТП проводится расследование. На месте аварии работают сотрудники ДПС, медики и спасатели.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТПИнгушетия