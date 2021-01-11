Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Чувашии

Три человека погибли во время пожара в жилом доме, расположенном в Моргаушском районе Чувашии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ГУ МЧС по региону.

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Пожар в деревне Нижние Панклеи был ликвидирован около 20:40 по московскому времени. Сотрудники спасательных подразделений обнаружили тела троих погибших только после тушения возгорания.

О причинах пожара не сообщается. Обстоятельства гибели людей будут установлены.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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