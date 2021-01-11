Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Чувашии

Пожар в деревне Нижние Панклеи был ликвидирован около 20:40 по московскому времени. Сотрудники спасательных подразделений обнаружили тела троих погибших только после тушения возгорания.

О причинах пожара не сообщается. Обстоятельства гибели людей будут установлены.