Три человека погибли при крушении самолета в Техасе
21 февраля 202000:44
В Техасе (США) потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в округе Колмен. Причиной крушения стали проблемы с электрооборудованием.
Пилот предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета, однако пропал с радаров. Самолет был обнаружен западнее озера Колман. Все находившиеся на борту три человека погибли. Их личности не называются.
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ТЕГИ:СшаКрушение Самолета
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