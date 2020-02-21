Три человека погибли при крушении самолета в Техасе

В Техасе (США) потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в округе Колмен. Причиной крушения стали проблемы с электрооборудованием.

Пилот предпринял попытку вернуться в аэропорт вылета, однако пропал с радаров. Самолет был обнаружен западнее озера Колман. Все находившиеся на борту три человека погибли. Их личности не называются.







