Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции
Три человека погибли при крушении туристического легкомоторного самолета в департаменте Савойя во Франции. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Инцидент произошел около 15:00 по местному времени (16:00 мск). На борту самолета находились четыре человека. Трое из них погибли, один пассажир успел выпрыгнуть, сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Известно, что после крушения туристический самолет загорелся. На месте происшествия работают пожарные и полиция.
Как отметили в префектуре департамента, обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования.
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