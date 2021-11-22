Третий ребенок стал жертвой отравления в Ростовской области

Третий ребенок умер из-за отравления неизвестным веществом в Октябрьском районе Ростовской области, таким образом число жертв выросло до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональной полиции.

Накануне, 21 ноября, скончались еще двое детей. Все они проживали в приемной семье в станице Бессергеневской. Отмечается, что сегодня умерла шестилетняя девочка, до этого скончались две девочки семи и восьми лет. Отмечается, что еще один восьмилетний ребенок, а также их родители попали в реанимацию.

Все члены семьи отравились неустановленным веществом. Возбуждено уголовное дело. Агентство передает, что, по данным следствия, семья могла отравиться мясом домашнего производства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиОтравлениеГибельРостовская Область
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