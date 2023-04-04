Трепову арестовали на два месяца
Подозреваемую в совершении теракта в петербургском кафе Дарью Трепову Басманный суд Москвы арестовал на два месяца.
Ранее Следственный комитет России предъявил Треповой обвинения по двум уголовным статьям. В частности, ей инкриминируется террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-Бар» в центре произошел теракт. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Взрывчатку на встречу принесла Дарья Трепова. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru