Трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса в Ярославле

Трехлетняя девочка в Ярославле скончалась от полученных травм после того, как ребенка зажало в дверях автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Ребенок скончался. Множественные травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе мэрии Ярославля, инцидент произошел накануне днем. Девочку 2018 года рождения зажало дверями при выходе из автобуса на остановке «Улица Елены Колесовой», отмечает телеканал «360». По данным местных СМИ, автобус начал движение, и ребенок попал под колеса. Девочку доставили в областную детскую больницу, ребенка оперировала бригада сразу нескольких специалистов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

