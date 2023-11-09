Трасса Великий Новгород - Псков перекрыта из-за прорыва канализации
Серьёзная авария произошла на сетях канализации в городе Порхове Псковской области, где проживают около 7,5 тысяч человек. Из-за чрезвычайного происшествия пришлось отключить систему центрального водоснабжения, а также перекрыть движение по федеральной трассе Р-56 Великий Новгород – Псков.
Об обстоятельствах ЧП сообщил в соцсетях глава Порховского района Юрий Семенов. По его словам, восстановительные работы осложняются тем, что система, построенная ещё в 1979 году, залегает на глубине 4,5 метров. Кроме того, канализация проходит под полотном федеральной дороги.
По данным районной Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за перекрытия холодной воды жители лишились и горячей, передает ТАСС. Дело в том, что в большинстве домов Порхова используются индивидуальные котлы-водонагреватели.
Работа школы и детских садов в Порхове сохраняется в штатном режиме. Они обеспечены необходимым запасом воды. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ситуацию немного сглаживают водозаборные колонки на улицах города, из которых также можно набрать воду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru