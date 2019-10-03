Трап врезался в лайнер с пассажирами в аэропорту Челябинска
3 октября 201911:15
Трап врезался в авиалайнер с пассажирами в аэропорту Челябинска. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, никто, к счастью, не пострадал. Речь идёт о самоходном трапе, он въехал в самолёт Airbus А321. Лайнер должен был отправиться в Москву.
ЧП случилось в пятом часу утра по местному времени. Как отмечает RT, причиной происшествия стала техническая неисправность. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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