Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы
Вагон трамвая сошел с рельсов на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе в Москве, сообщает дептранс в Telegram-канале.
Электротранспорт следовал из депо на маршрут №2. В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время движение трамваев восстановлено.
Вагон сошел с рельсов в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Богородского шоссе, отмечает агентство ТАСС.
Ранее стало известно о том, что власти Москвы планируют улучшить транспортное сообщение с новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами – при помощи скоростных трамваев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы
- Число погибших при землетрясении в Турции перевалило за 100
- Число погибших во время теракта в Вене выросло до четырех
- Байден опережает Трампа в 12 ключевых штатах
- Мишустин упростил порядок маркировки лекарств из-за пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru