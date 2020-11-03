Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

Вагон трамвая сошел с рельсов на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе в Москве, сообщает дептранс в Telegram-канале.

Электротранспорт следовал из депо на маршрут №2. В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время движение трамваев восстановлено.

Вагон сошел с рельсов в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Богородского шоссе, отмечает агентство ТАСС.

Ранее стало известно о том, что власти Москвы планируют улучшить транспортное сообщение с новыми территориями – Троицким и Новомосковским административными округами – при помощи скоростных трамваев.

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