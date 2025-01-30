Трамп озвучил возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Вместе с тем президент США добавил, что военный вертолет появился в неверное время в неверном месте.

Ранее Трамп заверил, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и готовы содействовать отправке их тел на родину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

