Трамп озвучил возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной авиакатастрофы в Вашингтоне могло стать то, что видимость экипажа военного вертолета «исказили» очки ночного видения перед столкновением с пассажирским лайнером. Об этом сообщило РИА Новости.

Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе

Вместе с тем президент США добавил, что военный вертолет появился в неверное время в неверном месте.

Ранее Трамп заверил, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и готовы содействовать отправке их тел на родину. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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